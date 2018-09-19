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Мастер-класс «...А в августе зацвел жасмин, а в сентябре - шиповник…»

Мастер-класс «...А в августе зацвел жасмин, а в сентябре - шиповник…»

В ходе мастер-класса участники изготовят стильное украшение (заколку, брошь или бутоньерку) из фетра.

Мастер-класс неслучайно назван строками из стихотворения Анны Ахматовой. Ведь прекрасное растение шиповник с давних времен воспевали поэты, музыканты и художники. Многие учёные считают его родиной горные склоны Ирана и Гималаев. Сейчас шиповник распространился практически по всему земному шару, кроме зон вечной мерзлоты, тундры и пустыни.

Нежные розовые цветки источают чудесный аромат, радуют глаз, а в холодное время года украшения в виде цветка шиповника напоминают о солнечном лете.

Дополнительная информация по тел.: (4872) 30−79−75

Стоимость: 50 р.

 

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
22 сентября 2018, суббота
14:00
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