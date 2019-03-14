Мастер-класс по изготовлению стильной визитницы
Задумываетесь о символическом, но в то же время практичном подарке для друга или подруги? Можно подарить визитницу, а ещё лучше – сделать её самостоятельно. В этот вам поможет наша Мадам Бох`Ту!
Мадам Бох`Ту – творческий псевдоним тульской рукодельницы Натальи Томенчук, организатора и вдохновителя «творческой мастерской». В рамках занятия её ученики научаться работать с эко-кожей, освоят мокасинный шов и изготовят стильную визитницу.
Начало мастер-класса в 15:00
Возрастная категория: 6+
Стоимость участия: 250 руб.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
16 марта 2019, суббота
15:00