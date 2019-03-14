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Мастер-класс по изготовлению стильной визитницы

Мастер-класс по изготовлению стильной визитницы

Задумываетесь о символическом, но в то же время практичном подарке для друга или подруги? Можно подарить визитницу, а ещё лучше – сделать её самостоятельно. В этот вам поможет наша Мадам Бох`Ту!

Мадам Бох`Ту – творческий псевдоним тульской рукодельницы Натальи Томенчук, организатора и вдохновителя «творческой мастерской». В рамках занятия её ученики научаться работать с эко-кожей, освоят мокасинный шов и изготовят стильную визитницу.

Начало мастер-класса в 15:00

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: 250 руб.

 

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
16 марта 2019, суббота
15:00
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