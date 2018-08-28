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Мастер-класс «Цветок на память - осенняя хризантема»

Мастер-класс «Цветок на память - осенняя хризантема»

Хризантема — осенняя красавица с Востока, покорившая сердца цветоводов по всему миру. Размер и форма куста, характеристики цветков варьируются в огромном диапазоне, поэтому не составит труда подобрать сорта для любого цветника — от парадного и торжественного до приближенного к естественному, природному.

Сотрудники музея предлагают своим гостям изготовить самодельный цветок на память. Такая хризантема будет радовать глаз в любое время года.

Стоимость: 50 р.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
2 сентября 2018, воскресенье
12:00
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