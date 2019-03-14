Игрушки из ситца – медвежонок

Ваши дети любят яркие мягкие игрушки, но покупать дорогих зверей в магазинах накладно? А что если вам с сыном или дочкой сшить их самостоятельно? Вам помогут на мастер-классах в музее П.Н. Крылова!

Вы научитесь азам ручного шитья и создадите самых разных героев: мишку, зайца, слоника, лошадку, птичку. На первом занятии мы будем учиться шить ситцевого медвежонка. Внимание: навыки работы с иглой у ребёнка или присутствие взрослого обязательны!

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: 100 руб.