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Игрушки из ситца – медвежонок

Игрушки из ситца – медвежонок

Ваши дети любят яркие мягкие игрушки, но покупать дорогих зверей в магазинах накладно? А что если вам с сыном или дочкой сшить их самостоятельно? Вам помогут на мастер-классах в музее П.Н. Крылова!

Вы научитесь азам ручного шитья и создадите самых разных героев: мишку, зайца, слоника, лошадку, птичку.  На первом занятии мы будем учиться шить ситцевого медвежонка.  Внимание: навыки работы с иглой у ребёнка или присутствие взрослого обязательны!

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: 100 руб.

 

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
16 марта 2019, суббота
13:30
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