По многочисленным просьбам «Октава» организовывает серию уроков иностранных языков с детьми. Все занятия проведет профессиональный переводчик с французского и английского, журналист, автор детского книжного проекта «Книжный шкаф» Ира Филиппова.

Во вторник состоится первая встреча, на которой Ира проведет день иностранного языка для детей. Для нескольких возрастных категорий будут работать три блока.

12.00 Занятие для детей 7-10 лет. Участники прочтут отрывок из книги «Кот и Король» американского художника и писателя Ника Шарратта.

Предварительная регистрация по ссылке.

15.00 Занятие для детей 9-13 лет. услышат чтение отрывка из детского детектива французского писателя Жана-Филиппа Арру-Виньо. После чтения дети с помощью словаря попробуют перевести с французского на русский таинственное письмо. Предварительная регистрация по ссылке.

17.00 Занятие для детей 13-16 лет. Организаторы проведут мастер-класс по художественному переводу. На этой встрече участники научатся развивать в себе необходимые навыки переводчика художественной литературы.

Предварительная регистрация по ссылке.