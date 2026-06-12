Ранее Myslo сообщал о том, что людей просили покинуть площадь Ленина в целях безопасности. Как сообщили Myslo организаторы фестиваля, сейчас все спокойно, праздник продолжается. Кто уходил, может возвращаться на площадь.
Также продолжаются и другие праздничные мероприятия.
Ранее Myslo сообщал о том, что людей просили покинуть площадь Ленина в целях безопасности. Как сообщили Myslo организаторы фестиваля, сейчас все спокойно, праздник продолжается. Кто уходил, может возвращаться на площадь.
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