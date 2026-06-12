Фото Дмитрия Дзюбина.

Губернатор обратился к жителям и гостям оружейной столицы:

— Друзья, поздравляю вас с Днём России. Это огромный и важный государственный праздник. Это не просто день гордости за свою страну — это праздник нашего суверенитета, независимости, свободы и нашего с вами права на счастливую жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

Дмитрий Миляев отметил, что получение паспорта — это первый шаг во взрослую жизнь.

— Это очень волнительное мероприятие и я надеюсь, что наши дети станут достойными гражданами своей страны. Паспорт — это не только документ, но и ответственность. Не сомневаюсь, что ребята в будущем приложат все усилия для того, чтобы укреплять и развивать родную Тульскую область и всю нашу огромную страну.