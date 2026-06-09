Жителям Тульской области стали доступны новые цифровые сервисы, которые позволяют решать медицинские вопросы, не выходя из дома. Это часть масштабной цифровизации здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Вот что теперь можно сделать через интернет:

Закрыть больничный лист. Не нужно идти в поликлинику и ждать в очереди. Записаться на онлайн-консультацию для закрытия больничного можно в мини-приложении «Арсенал услуг».

На портале «Доктор71» можно дистанционно оформить справку об эпидокружении, справку на питание для детей до 3 лет, справку для кормящих матерей или выписку из медицинской карты.

Если вам требуется регулярное наблюдение, врач может подключить вас к сервису мониторинга. Вы сможете передавать показатели давления, пульса и другие данные через личный кабинет, а специалист будет отслеживать ваше состояние.

Кроме того, записаться на прием к врачу или вызвать специалиста на дом можно прямо в мессенджере «Макс», рассказал в своем канале МАХ губернатор Дмитрий Миляев.