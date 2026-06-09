Фото Дмитрия Дзюбина.

В течение трех дней участники разработают проекты и предложения, направленные на развитие региона.



Среди участников форума — студенты, представители органов власти, молодежных общественных объединений, победители различных образовательных конкурсов, участники проекта «Герой71», представители Молодежного совета правительства Тульской области и сообщества «Молодежное землячество-71».



На открытие форума приехал губернатор Дмитрий Миляев. Он подчеркнул, что одна из главных задач власти сегодня — выстраивать постоянный диалог с молодежью и учитывать ее мнение при принятии решений.

— Будущее России, как и любой страны, за молодыми людьми. Через десять-пятнадцать лет именно вам предстоит определять, какой будет наша страна, какие решения будут приниматься и как будет развиваться общество, — отметил глава региона.

По словам губернатора, важно не только создавать условия для молодежи, но и понимать ее реальные потребности.

— Очень важно получать от вас обратную связь: интересны ли вам те события и проекты, которые мы организуем, помогают ли они вам, соответствуют ли вашим ожиданиям. Осчастливить человека против его желания невозможно, поэтому необходимо понимать, что действительно нужно молодежи, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что сегодня в Тульской области ведется работа по развитию молодежных советов и сохранению связей с молодыми людьми, которые получают образование за пределами региона. В частности, действует проект «Молодежное землячество-71», объединяющий студентов, обучающихся в других городах.





Одной из ключевых тем форума стало вовлечение молодежи в общественную и управленческую деятельность. Дмитрий Миляев подчеркнул, что государственная и муниципальная служба — это прежде всего служение людям.

— Чиновник — это человек, который состоит на службе Отечеству и людям. Его задача — делать так, чтобы людям становилось жить лучше. И это возможно только через постоянное общение и понимание запросов жителей, — отметил губернатор.

Во время встречи обсуждались вопросы развития молодежных инициатив в муниципалитетах. Участники рассказали о «Школе проектов», которая помогает молодым людям из районов области учиться разрабатывать и реализовывать собственные идеи, а также привлекать грантовую поддержку.



Одним из примеров такой работы стал Алексин, где по инициативе молодежи создан первый муниципальный молодежный совет. Губернатор поддержал эту практику и предложил распространить ее на все муниципальные образования региона.

— Очень правильно, если такие советы будут работать во всех наших районах и муниципалитетах. Большую часть времени люди проводят там, где живут и работают, поэтому важно, чтобы молодежь могла участвовать в жизни своих территорий, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Сами участники форума отмечают, что главная ценность мероприятия — возможность обменяться опытом и найти единомышленников. Член Молодежного совета правительства Тульской области Ангелина Невзорова рассказала, что рассчитывает на появление новых проектов и идей.

Ангелина Невзорова.

— Для меня важно, чтобы команда смогла сплотиться и создать интересную инициативу, которую можно будет представить губернатору и руководству региона. Хочется, чтобы после форума у участников остались положительные эмоции и желание дальше менять жизнь вокруг себя к лучшему, — поделилась Ангелина.

Участница форума Анна Лаврехина отметила, что такие площадки помогают находить новые решения общих задач.



Анна Лаврехина.

— Всегда интересно познакомиться с коллегами из разных муниципалитетов, узнать их опыт и вместе искать новые идеи для развития территорий, — сказала девушка.

По итогам форума участники представят свои проектные решения по десяти направлениям развития Тульской области. Кроме того, они получат удостоверения о повышении квалификации по программе «Эффективное лидерство: работа в команде», разработанной экспертами Президентской академии.