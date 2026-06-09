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В мае 2026 года специалисты управления Россельхознадзора проверили работу личного подсобного хозяйства в Узловском районе. В ходе рейда выяснилось, что на ферме содержится скот, не учтенный должным образом.

Из 142 голов крупного и мелкого рогатого скота у многих отсутствуют обязательные идентификационные номера (бирки). Данные в государственной системе учета («ВетИС») оказались завышены почти в несколько раз: по документам у владельца должно быть 130 коров и 901 коза/овца, тогда как фактическое поголовье значительно меньше.

Кроме того, инспекторы зафиксировали нарушение санитарных норм: на входе нет дезинфекционных ковриков, а территория не защищена от проникновения диких животных.

По итогам проверки владельцу ЛПХ выдано официальное предостережение с требованием устранить все нарушения.



