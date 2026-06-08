Фото из архива Myslo.

Рособрнадзор дал официальный ответ на обращения выпускников по поводу заданий ЕГЭ по литературе и русскому языку. Ведомство проверило все жалобы, поступившие через «Госуслуги».

Задание по литературе (№ 2): подозрения о некорректной формулировке одного из вариантов задания переданы в Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) для детального анализа. Эксперты изучают статистику выполнения этого задания всеми участниками экзамена.

Опечатка в русском языке (№ 4): информация об ошибке в слове «позвала» подтвердилась. Однако ФИПИ установил, что это не помешало выпускникам: ударная буква была выделена, поэтому опечатка никак не повлияла на правильность ответа.

Тексты Куваева и Санина: предположение о том, что темы сочинений не соответствуют предложенным текстам, не подтвердилось. Темы («Что поддерживает людей в тяжелых условиях?» и «Возможен ли героизм в мирное время?») полностью совпадают с содержанием отрывков о геологах и полярниках.

«При обработке результатов ЕГЭ по русскому языку и литературе на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников», — отметили в Рособрнадзоре.