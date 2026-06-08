Фото Алексея Пирязева.

Жители Тульской области могут залить в бак 1179 литров бензина АИ-92 на свою среднюю чистую зарплату. По этому показателю регион занимает 30-е место в России, согласно исследованию РИА «Новости».

В апреле 2026 года литр топлива стоил 62,96 рубля. За последний год цена выросла на 12%, что значительно опережает инфляцию.

Несмотря на то что динамика цен немного успокоилась после прошлогоднего кризиса, стоимость бензина по-прежнему остаётся высокой нагрузкой на семейный бюджет.

Эксперты отмечают, что ситуация с топливом в стране стабилизировалась благодаря мерам правительства, включая запрет на экспорт бензина. Однако эта стабильность пока неустойчива из-за постоянных перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов.