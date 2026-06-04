Экзамен состоит из двух частей и включает 27 заданий.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 4 июня, в Тульской области проходит самый массовый экзамен — ЕГЭ по русскому языку. В этом году его сдают 5400 человек, рассказали в региональном министерстве образования.

Для получения аттестата выпускникам необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70 баллов.

На выполнение заданий у школьников есть 3 часа 30 минут. Экзаменационный вариант состоит из двух частей и включает 27 заданий, которые охватывают все разделы языка: орфографию, пунктуацию, грамматику и работу с текстом.

Результаты опубликуют поэтапно, сразу после того, как эксперты завершат централизованную проверку работ. Разработчики обещают, что в мини-приложении «Арсенал услуг» (работает в мессенджере «Макс») или в одноимённом мобильном приложении все появится в первую очередь.

В понедельник, 8 июня, выпускники будут сдавать математику базового и профильного уровней. Полное расписание мы публиковали тут.

С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.