Предмет можно будет пересдать в резервные дни — 23, 24 и 25 июня.

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 8 июня, в Тульской области выпускники написали ЕГЭ по математике. Испытания организованы на 44 пунктах проведения экзамена (ППЭ), рассказали в региональном министерстве образования.

Участники разделились по уровню сложности: экзамен профильного уровня, необходимый для поступления в вузы на технические и естественно-научные специальности, выбрали 2706 человек. Базовый уровень, который сдаётся только для получения аттестата, пишут 2439 выпускников.

Математика является обязательным предметом. Для успешной сдачи установлены следующие критерии:

Профильная математика: минимальный первичный балл для получения школьного аттестата — 27 из возможных 100. Время выполнения работы — 235 минут.

Базовая математика: оценка выставляется по пятибалльной шкале, для получения аттестата необходимо набрать не менее трёх баллов. На выполнение заданий отводится 180 минут.

Выпускники, получившие неудовлетворительный результат или отсутствовавшие на экзамене по уважительной причине, смогут пересдать его в резервные дни — 23, 24 и 25 июня.