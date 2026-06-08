Фото администрации Новомосковска.

В Новомосковске продолжается строительство многоквартирных домов для детей-сирот и жителей аварийного фонда.

Один из крупнейших объектов возводится на улице Рудничной. Здесь для переселенцев из аварийного жилья предусмотрено 96 квартир. Благодаря этому удастся расселить 4,8 тысячи квадратных метров аварийного фонда и улучшить жилищные условия 270 человек. Кроме того, в этих же домах для детей-сирот уже приобретена 31 квартира.

Еще один жилой комплекс строится на улице Мира. Здесь планируется приобрести 45 квартир общей площадью около 1,5 тысячи квадратных метров для детей-сирот.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за счет средств Фонда развития территорий и регионального бюджета. Текущий этап программы переселения рассчитан на 2025–2026 годы.

Новые квартиры будут передаваться с чистовой отделкой, чтобы новоселы могли переехать сразу после получения жилья.