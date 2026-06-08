Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, также обошлось без разрушения зданий и объектов инфраструктуры.

Тулякам напомнили о мерах предосторожности. Сбитые или упавшие БПЛА могут быть опасны: не исключено наличие взрывчатки. Категорически запрещено приближаться к ним.

Также нельзя трогать фрагменты уже взорвавшихся дронов — существует риск обработки отравляющими веществами.

Будьте бдительны. При обнаружении подозрительных предметов немедленно звоните в экстренные службы: 01, 101, 112.

Угроза новых атак БПЛА в регионе сохраняется.