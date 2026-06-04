Тульская Госавтоинспекция сообщила, что на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка установлена новая камера фотовидеофиксации. Она автоматически фиксирует широкий спектр нарушений ПДД.
Система настроена на выявление следующих нарушений:
- превышение скорости;
- выезд на встречную полосу;
- движение без включённого света фар в темное время суток;
- нарушение правил применения ремней безопасности (как водителем, так и пассажирами);
- проезд на запрещающий сигнал светофора (включая заезд за стоп-линию);
- нарушение требований дорожных знаков или разметки;
- неправильное маневрирование.
За пять дней камера зафиксировали более 2800 административных правонарушений.
Самые частые из них:
- 1543 нарушения — поворот налево не из крайнего положения со стороны улицы Станиславского;
- 225 нарушений — поворот налево или разворот в нарушение требований знаков со стороны улицы Овражная;
- Более 270 нарушений — пересечение дорожной разметки между полосами;
- Более 500 нарушений — неприменение ремней безопасности.