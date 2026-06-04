Тульская Госавтоинспекция сообщила, что на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка установлена новая камера фотовидеофиксации. Она автоматически фиксирует широкий спектр нарушений ПДД.

Система настроена на выявление следующих нарушений:

  • превышение скорости;
  • выезд на встречную полосу;
  • движение без включённого света фар в темное время суток;
  • нарушение правил применения ремней безопасности (как водителем, так и пассажирами);
  • проезд на запрещающий сигнал светофора (включая заезд за стоп-линию);
  • нарушение требований дорожных знаков или разметки;
  • неправильное маневрирование.

За пять дней камера зафиксировали более 2800 административных правонарушений.

Самые частые из них:

  • 1543 нарушения — поворот налево не из крайнего положения со стороны улицы Станиславского;
  • 225 нарушений — поворот налево или разворот в нарушение требований знаков со стороны улицы Овражная;
  • Более 270 нарушений — пересечение дорожной разметки между полосами;
  • Более 500 нарушений — неприменение ремней безопасности.