Чаще всего водители поворачивали налево не из крайнего положения со стороны улицы Станиславского.

Фото freepik.com.

Тульская Госавтоинспекция сообщила, что на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка установлена новая камера фотовидеофиксации. Она автоматически фиксирует широкий спектр нарушений ПДД.

Система настроена на выявление следующих нарушений:

превышение скорости;

выезд на встречную полосу;

движение без включённого света фар в темное время суток;

нарушение правил применения ремней безопасности (как водителем, так и пассажирами);

проезд на запрещающий сигнал светофора (включая заезд за стоп-линию);

нарушение требований дорожных знаков или разметки;

неправильное маневрирование.

За пять дней камера зафиксировали более 2800 административных правонарушений.

Самые частые из них: