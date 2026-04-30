«Для участников и инвалидов ВОВ на территории региона действует мера поддержки. Поездки на такси предоставляются на безвозмездной основе», — рассказал глава региона в канале в Дзен.
Чтобы вызвать автомобиль, нужно за 2–3 дня до поездки оставить заявку в Комплексном центре социального обслуживания населения № 1.
Единый справочный номер: +74872-33-11-47 (с 09:00 до 18:00).
Алгоритм работы службы:
- 1. Сотрудник Центра принимает заявку.
- 2. Через личный кабинет направляет её в службу заказа «Яндекс» или такси «Максим-Тула» (указывается дата, время и адрес подачи).
- 3. В назначенное время ветерана дополнительно уведомляют по телефону о прибытии такси.