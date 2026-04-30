Во время полуторачасовой прогулки экскурсовод расскажет об истории крепости и архитектурных особенностях.

С 1 мая в Тульском кремле стартует сезон экскурсий по боевому ходу стен с посещением демонстрационного павильона «Археологическое окно».

Прогулки по кремлёвским стенам с обзором архитектурных памятников XVI–XX веков будут проходить в составе сборных групп ежедневно в 11.00 и 16.00, кроме последнего вторника месяца. Продолжительность экскурсии — около полутора часов.

Также для свободного посещения откроют павильон «Археологическое окно» на территории кремля. Он работает бесплатно по графику:

понедельник–четверг, воскресенье — с 10.00 до 18.00;

пятница–суббота — с 10.00 до 20.00.

Подробности и запись: 8 (4872) 77-49-34. 6+