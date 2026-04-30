Об этом стало известно на заседании участников оргкомитета «Победа».

Об учреждении памятного нагрудного знак губернатора Тульской области «Участник военного Парада в городе-герое Туле» сообщил Анатолий Максиков, министр по региональной безопасности Тульской области.

Он напомнил, что ранее соответствующее распоряжение давал губернатор Дмитрий Миляев.

«Знак будет вручён участникам Парада, а также лицам, участвующим в активной подготовке к нему», — уточнил Максиков.

В ходе парада сводный оркестр Тульского гарнизона исполнит композиции военных лет, а также будет организовано театральное представление.

Прямую трансляцию Парада Победы в Туле проведёт телеканал «1 тульский». Эфир начнётся в 10:00, посмотреть трансляцию можно на странице губернатора в ВКонтакте и в социальных сетях правительства Тульской области, в эфире телеканала, а также цифровых платформах в RuTube и ВК-видео.