Управление Роспотребнадзора по Тульской области приступило к контролю за подготовкой зон отдыха к летнему периоду.
На данный момент отобрано 25 проб воды из водоёмов и песка с пляжных зон. Сейчас они находятся в работе, и по их результатам будет приниматься решение о выдаче разрешений.
Чтобы получить разрешение на работу, пляжи должны соответствовать санитарным правилам:
- СанПиН 2.1.3684-21: регламентирует содержание территорий, состояние воды, песка и организацию профилактических мероприятий.
- СанПиН 1.2.3685-21: устанавливает гигиенические нормативы безопасности среды обитания для человека.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тульской области готовятся к открытию 70 пляжей. Все основные работы начнутся с наступлением благоприятной погоды. В Туле официально будут работать восемь пляжей.