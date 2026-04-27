В этом году в регионе официально откроют 70 пляжных зон.

Фото Алексея Пирязева.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области приступило к контролю за подготовкой зон отдыха к летнему периоду.

На данный момент отобрано 25 проб воды из водоёмов и песка с пляжных зон. Сейчас они находятся в работе, и по их результатам будет приниматься решение о выдаче разрешений.

Чтобы получить разрешение на работу, пляжи должны соответствовать санитарным правилам:

СанПиН 2.1.3684-21: регламентирует содержание территорий, состояние воды, песка и организацию профилактических мероприятий.

СанПиН 1.2.3685-21: устанавливает гигиенические нормативы безопасности среды обитания для человека.

В Туле официально будут работать восемь пляжей.