В Тульской области готовятся к открытию 70 пляжей

Фото Алексея Пирязева.

Накануне, 7 апреля, зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела совещание, посвященное подготовке к новому купальному сезону. На встрече обсудили, как муниципалитеты выполняют дорожную карту, разработанную региональным министерством жилищного хозяйства и благоустройства.

В этом году в регионе официально откроют 70 пляжных зон. Особое внимание уделят благоустройству: по новым методическим рекомендациям обновят пляжи в Венёвском округе и Богородицком районе. В Центральном парке Тулы создадут современный пляж с разными функциональными зонами для отдыха.

На совещании обсудили заявки на обследование дна водолазами, отбор проб воды и почвы, а также получение санитарно-эпидемиологических заключений. Все основные работы начнутся с наступлением благоприятной погоды.

Наталья Аникина подчеркнула: важно строго соблюдать сроки, чтобы все пляжи открылись вовремя и были полностью готовы к сезону.