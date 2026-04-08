  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области готовятся к открытию 70 пляжей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области готовятся к открытию 70 пляжей

Все основные работы начнутся с наступлением благоприятной погоды.

В Тульской области готовятся к открытию 70 пляжей
Фото Алексея Пирязева.

Накануне, 7 апреля, зампредседателя правительства Тульской области Наталья Аникина провела совещание, посвященное подготовке к новому купальному сезону. На встрече обсудили, как муниципалитеты выполняют дорожную карту, разработанную региональным министерством жилищного хозяйства и благоустройства.

В этом году в регионе официально откроют 70 пляжных зон. Особое внимание уделят благоустройству: по новым методическим рекомендациям обновят пляжи в Венёвском округе и Богородицком районе. В Центральном парке Тулы создадут современный пляж с разными функциональными зонами для отдыха.

На совещании обсудили заявки на обследование дна водолазами, отбор проб воды и почвы, а также получение санитарно-эпидемиологических заключений. Все основные работы начнутся с наступлением благоприятной погоды.

Наталья Аникина подчеркнула: важно строго соблюдать сроки, чтобы все пляжи открылись вовремя и были полностью готовы к сезону.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 13:23
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пляж открытие
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 апреля: небольшие осадки и ветер

сегодня

74

1027

4

Жизнь Тулы и области
Тула без пробок и самодостаточные районы: Леонид Авилушкин рассказал о строительстве ЖК в Туле

сегодня

35

2482

-15

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

сегодня

44

1657

-3

Дежурная часть
В Заречье троллейбус столкнулся с автобусом: собралась огромная пробка

сегодня

34

2261

2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле закрыли кафе «Быстрый Японец» из-за кишечной инфекции у посетителя
В Туле закрыли кафе «Быстрый Японец» из-за кишечной инфекции у посетителя
В Туле суд прекратил деятельность «Узбекистанцев»
В Туле суд прекратил деятельность «Узбекистанцев»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.