Следственный комитет по Тульской области завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, фигурант дела, являясь генеральным директором компании, которая занималась ремонтом и строительством железнодорожных путей, умышленно исказил данные в налоговых декларациях. Сумма ущерба составила свыше 27 миллионов рублей.

«В настоящее время следователем продолжается сбор и закрепление доказательств», — отметили в региональном ведомстве.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 32 миллионов рублей. Добровольно возмещено порядка 3,5 миллиона рублей.