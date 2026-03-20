Летом в Туле официально будут работать восемь пляжей

Глава городской администрации Илья Беспалов подписал распоряжение об организации купального сезона.

Фото из архива Myslo.

Согласно тексту документа, купание на территории оружейной столицы будет официально разрешено с 1 июня по 31 августа.

Все городские пляжи будут работать с 10.00 до 20.00, кроме пляжа в Обидимо, график его работы – с 9.00 до 19.00. Официально разрешёнными для купания в этом году будут восемь пляжей:

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» в пос. Хомяково,
  • пляж «Обидимо» в с. Обидимо,
  • пляж «Петровский» в пос. Петровский,
  • зона отдыха в пос. Рассвет,
  • средний пруд в ЦПКиО им. П. П. Белоусова,
  • зона отдыха на р. Воронка, пляж № 1,
  • зона отдыха на р. Воронка, пляж № 2,
  • зона отдыха «Ильинка» в д. Крутое.

вчера, в 21:21 0
