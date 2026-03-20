Летом в Туле официально будут работать восемь пляжей

Согласно тексту документа, купание на территории оружейной столицы будет официально разрешено с 1 июня по 31 августа.
Все городские пляжи будут работать с 10.00 до 20.00, кроме пляжа в Обидимо, график его работы – с 9.00 до 19.00. Официально разрешёнными для купания в этом году будут восемь пляжей:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» в пос. Хомяково,
- пляж «Обидимо» в с. Обидимо,
- пляж «Петровский» в пос. Петровский,
- зона отдыха в пос. Рассвет,
- средний пруд в ЦПКиО им. П. П. Белоусова,
- зона отдыха на р. Воронка, пляж № 1,
- зона отдыха на р. Воронка, пляж № 2,
- зона отдыха «Ильинка» в д. Крутое.