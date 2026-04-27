В мае в тульских школах вместо звонков прозвучат известные песни о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает министерство образования региона.

В течение месяца в образовательных организациях будут ставить такие песни:

  • «День Победы» в исполнении Льва Лещенко с аранжировкой Академического Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева;
  • «Журавли» в исполнении Дмитрия Хворостовского, ансамбля «Стиль пяти» и хора «Духовное возрождение» с участием Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова;
  • «О той весне» в исполнении детского ансамбля «МультиКейс»;
  • «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко;
  • «Тишина» — слова, музыка, исполнение — Денис Майданов;
  • «Только на фронте» в исполнении Льва Полосина и Бориса Кузнецова.