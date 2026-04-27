Это одно из заданий на аккуратность маневрирования.

Фото Алексея Пирязева.

28 апреля в Туле пройдет региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Участники покажут знание ПДД, улиц города и закона о такси. Соревнования традиционно пройдут на территории парка «Патриот».

В практической части водителей ждут специальные испытания — «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».

Аккуратность маневрирования жюри определит с помощью пяти стаканов воды, установленных на крыше автомобиля. Водителю предстоит выполнить бокс, змейку задним и передним ходом, круг и повороты на 90 градусов — и всё это не разлив воду и не разбив стаканы.

Победитель представит область на Всероссийских соревнованиях. Главный приз в финале — легковой автомобиль и 300 тысяч рублей.