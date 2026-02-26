Губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям Тульской области

26 февраля в полдень в атриуме Тульского кремля стартовало ежегодное обращение губернатора Дмитрия Миляева к жителям области. Глава региона представит доклад о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития.
Зал полон, в нем около 1000 человек. В числе приглашенных — сенаторы, депутаты Государственной Думы и областного парламента, члены регионального правительства, участники специальной военной операции, представители Молодежного парламента и общественных организаций.
В начале речи губернатор обозначил основные приоритеты развития региона:
«Любой план, любая стратегия имеют смысл только тогда, когда конкретный человек видит и ощущает на себе позитивные изменения. Ориентир для нашей работы задан Президентом страны. Это — национальные цели. За каждой из них –благополучие наших граждан. Президент сказал: „Все национальные цели построены вокруг человека, а семья с детьми, ее благополучие находится в центре всех решений и национальных проектов России, что напрямую влияет на качество жизни в стране. Здоровье наших жителей, возможности для самореализации, благоприятные условия для создания семей и воспитания детей, забота о старшем поколении — это и есть наши ключевые приоритеты“».
