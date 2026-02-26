  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям Тульской области

Мероприятие проходит в атриуме Тульского кремля.

Губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

26 февраля в полдень в атриуме Тульского кремля стартовало ежегодное обращение губернатора Дмитрия Миляева к жителям области. Глава региона представит доклад о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития.

Зал полон, в нем около 1000 человек. В числе приглашенных — сенаторы, депутаты Государственной Думы и областного парламента, члены регионального правительства, участники специальной военной операции, представители Молодежного парламента и общественных организаций.

В начале речи губернатор обозначил основные приоритеты развития региона: 

«Любой план, любая стратегия имеют смысл только тогда, когда конкретный человек видит и ощущает на себе позитивные изменения. Ориентир для нашей работы задан Президентом страны. Это — национальные цели. За каждой из них –благополучие наших граждан. Президент сказал: „Все национальные цели построены вокруг человека, а семья с детьми, ее благополучие находится в центре всех решений и национальных проектов России, что напрямую влияет на качество жизни в стране. Здоровье наших жителей, возможности для самореализации, благоприятные условия для создания семей и воспитания детей, забота о старшем поколении — это и есть наши ключевые приоритеты“».

Напомним, что прямую трансляцию выступления можно посмотреть:

  • на личной странице странице губернатора в соцсети «ВКонтакте»;
  • на телеканалах «Первый Тульский»: на 21-й кнопке на вашем телевизоре, на странице телеканала в соцсети «ВКонтакте», на странице телеканала в RUTUBE и ОК;
  • на телеканале «Россия 24», в эфире «Радио России — Тула». 
Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 0 11 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 847 -12
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
сегодня, в 12:52, 21 594 -7
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
сегодня, в 12:47, 6 713 -2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:06 −3
Другие статьи по темам
Событие
Послание губернатора
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1194 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1169 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 952 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 847 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Миляев: В Тульской области введут студенческий материнский капитал
Миляев: В Тульской области введут студенческий материнский капитал
Погода и ручная регулировка светофоров: администрация Тулы объяснила заторы в Заречье
Погода и ручная регулировка светофоров: администрация Тулы объяснила заторы в Заречье

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.