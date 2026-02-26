Погода и ручная регулировка светофоров: администрация Тулы объяснила заторы в Заречье

В утренние часы пик на Октябрьской начали собираться пробки, жители обвинили во всем новый светофорный режим.

Тульские водители и пассажиры общественного транспорта обратились в редакцию Myslo с жалобой на простоянные утренние пробки на Октябрьской. А точнее — на перекрестках с улицами Судейского, Карпова.

Myslo обратился за комментарием в администрацию города.

«По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, затруднение движения вызвано неблагоприятными погодными условиями.

Светофоры по ул. Октябрьской работают в штатном режиме, в том числе на пересечениях с улицами Судейского, Карпова.

Дополнительно на указанных участках в утренние часы пик проводится в ручном режиме удержание зеленой фазы светофорных объектов для прямого хода по ул. Октябрьской. В связи с этим могут возникать временные заторы на второстепенных улицах.

Сотрудниками управления на постоянной основе ведется мониторинг дорожной обстановки. Для улучшения пропускной способности и уменьшения возникновения заторов на ул. Карпова и Судейского прорабатывается вопрос изменения циклов работы светофоров на указанных участках», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее зареченцы жаловались на новые настройки светофоров, вызвавшие пробки на перекрестках улиц Судейского и Октябрьской, а также Карпова и Октябрьской. В администрации сообщили, что светофоры перенастроят, но, по словам жителей, ситуация не улучшилась.