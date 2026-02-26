  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода и ручная регулировка светофоров: администрация Тулы объяснила заторы в Заречье - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Погода и ручная регулировка светофоров: администрация Тулы объяснила заторы в Заречье

В утренние часы пик на Октябрьской начали собираться пробки, жители обвинили во всем новый светофорный режим.

Погода и ручная регулировка светофоров: администрация Тулы объяснила заторы в Заречье

Тульские водители и пассажиры общественного транспорта обратились в редакцию Myslo с жалобой на простоянные утренние пробки на Октябрьской. А точнее — на перекрестках с улицами Судейского, Карпова.

Myslo обратился за комментарием в администрацию города.

«По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, затруднение движения вызвано неблагоприятными погодными условиями. 

Светофоры по ул. Октябрьской работают в штатном режиме, в том числе на пересечениях с улицами Судейского, Карпова.

Дополнительно на указанных участках в утренние часы пик проводится в ручном режиме удержание зеленой фазы светофорных объектов для прямого хода по ул. Октябрьской. В связи с этим могут возникать временные заторы на второстепенных улицах. 

Сотрудниками управления на постоянной основе ведется мониторинг дорожной обстановки. Для улучшения пропускной способности и уменьшения возникновения заторов на ул. Карпова и Судейского прорабатывается вопрос изменения циклов работы светофоров на указанных участках», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее зареченцы жаловались на новые настройки светофоров, вызвавшие пробки на перекрестках улиц Судейского и Октябрьской, а также Карпова и Октябрьской. В администрации сообщили, что светофоры перенастроят, но, по словам жителей, ситуация не улучшилась.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:31 −3
Другие статьи по темам
Событие
светофоры Заречье
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1195 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1169 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 954 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 850 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям Тульской области
Губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям Тульской области
В Тульской области наградили победителей регионального этапа «Профессионалов»
В Тульской области наградили победителей регионального этапа «Профессионалов»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.