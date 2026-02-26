  1. Моя Слобода
Миляев: В Тульской области введут студенческий материнский капитал

Новая мера поддержки студенческих семей с прогрессивным размером в зависимости от количества детей появится в регионе.

Фото Алексея Пирязева.

В атриуме Тульского кремля губернатор Дмитрий Миляев выступает с Посланием к жителям региона.

В ходе Послания глава региона рассказал о мерах поддержки для студенческих семей:

«Благодаря этим мерам сегодня в регионе более 18 тысяч молодых семей, а к 2030 году их должно стать 22 тысячи.

Мы создаем условия для гармоничного совмещения материнства с обучением: рождение детей должно открывать новые возможности, а не ставить будущих родителей перед сложным выбором. 

Вместе мы создаем будущее, где планы наших жителей на семью, учебу и карьеру поддерживаются реальными делами.

Поручаю правительству региона ввести дополнительную меру поддержки семей — «Студенческий материнский капитал» с прогрессивным размером в зависимости от количества рожденных детей, начиная с первого рождения. Также прошу расширить варианты расходования средств материнского капитала. 

Родителям виднее, как правильно распорядиться полученными средствами государственной поддержки».
 

Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
