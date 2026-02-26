  1. Моя Слобода
Дмитрий Миляев рассказал, какие производства откроют в Тульской области в 2026 году

В эти минуты в атриуме продолжается Послание губернатора к жителям региона.

Во время Послания Дмитрий Миляев подчеркнул: чтобы молодежь могла создавать семьи и заводить детей, им необходимо чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Для этого в регионе создаются условия для реализации в собственном деле и получения достойного заработка.

Дмитрий Миляев:

«Тульская область — высокоразвитый промышленный регион. Мы прочно занимаем второе место в стране по доле промышленности в ВРП. Объем отгрузки промышленной продукции по итогам 2025 года превысил 2,2 триллиона рублей.

Машиностроение, химия, металлургия и пищепром — наши традиционные лидеры. В последнее время активно развивается автомобилестроение. В регионе работает второй в стране завод полного цикла по объему производства легковых автомобилей».

В Тульской области создаются комфортные для инвесторов, например действует широкая линейка налоговых льгот. Они предоставляются: резидентам особой экономической зоны и индустриального парка «Узловая», резидентам территорий опережающего развития «Ефремов», «Алексин», малому и среднему предпринимательству. Кроме того, в регионе можно заключить специальный инвестиционный контракт и стать участником региональных инвестиционных проектов. 

«Результатом является активный приток инвестиций, развитие преференциальных территорий: всего более 40 резидентов, порядка 100 млрд инвестиций, более 20 производств уже открыты, включая крупнейшее в России производство лопаток газовых турбин, уникальный завод по переработке масличных культур.

 В 2026 году откроем вторую очередь автозавода, запустим производство лимонной кислоты, переработку желтого гороха, производство шоколадной глазури и другие», — сообщил глава региона.

Автор:
сегодня, в 12:21
