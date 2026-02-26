  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев поручил сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 год - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев поручил сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 год

Речь идет о выплате в размере 1 миллиона рублей молодым мамам.

Миляев поручил сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 год
Фото Алексея Пирязева.

Такое решение прозвучало в ходе оглашения Послания губернатора жителям Тульской области 26 февраля.

Губернатор обозначил один из сложных для региона вопросов — повышение рождаемости. В Тульской области забота о новом поколении начинается с поддержки будущих родителей еще до появления малыша: поддержание здоровья молодых семей, выявление рисков, финансирование расходов на ЭКО и другие меры поддержки. В том числе и материальной. 

«В 2025 году мы установили выплату в размере 1 млн рублей молодым мамам. Поручаю правительству продлить эту выплату и сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 год», — сказал Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, очень важно снять с молодых семей излишнюю финансовую нагрузку в ответственный момент подготовки к рождению ребенка.

«Дать возможность каждой семейной паре стать родителями — это не просто наш приоритет, это наша обязанность», — подчеркнул он.

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 0 18 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 850 -12
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
сегодня, в 12:52, 21 596 -7
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
сегодня, в 12:47, 6 716 -2
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:14 0
Другие статьи по темам
Событие
меры поддержки семья
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1195 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1169 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 954 0
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
сегодня, в 13:01, 41 850 -12

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев анонсировал открытие трех новых молодежных центров в Тульской области
Дмитрий Миляев анонсировал открытие трех новых молодежных центров в Тульской области
За два года в Тульской области капитально отремонтируют 69 объектов образования
За два года в Тульской области капитально отремонтируют 69 объектов образования

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.