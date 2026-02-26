Миляев поручил сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 год

Фото Алексея Пирязева.

Такое решение прозвучало в ходе оглашения Послания губернатора жителям Тульской области 26 февраля.

Губернатор обозначил один из сложных для региона вопросов — повышение рождаемости. В Тульской области забота о новом поколении начинается с поддержки будущих родителей еще до появления малыша: поддержание здоровья молодых семей, выявление рисков, финансирование расходов на ЭКО и другие меры поддержки. В том числе и материальной.

«В 2025 году мы установили выплату в размере 1 млн рублей молодым мамам. Поручаю правительству продлить эту выплату и сохранить пакет мер поддержки семей с детьми на 2027 год», — сказал Дмитрий Миляев.

По словам губернатора, очень важно снять с молодых семей излишнюю финансовую нагрузку в ответственный момент подготовки к рождению ребенка.

«Дать возможность каждой семейной паре стать родителями — это не просто наш приоритет, это наша обязанность», — подчеркнул он.