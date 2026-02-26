В ходе Послания к жителям региона губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников помнить о том, что туляки — их работодатели:

«Друзья! Все цифры, проекты и планы, о которых я сегодня говорю, имеют одну цель. Тульская область должна быть местом, где хочется жить и растить детей. Где есть достойная работа и уверенность в завтрашнем дне.

Мы с вами живём в регионе, который вся Россия знает по его ратной славе, по труду и по поистине золотым рукам и сердцам наших людей. Людей, которые искренне болеют душой за свою землю.

У нас есть всё для успеха: великая история, уникальное культурное наследие, сильные кадры и мощная, диверсифицированная экономика. И мы просто обязаны не допустить сбоев и отступлений от намеченного пути. Туляки заслужили право на достойную жизнь! Многое сделано, еще больше сделать предстоит!

Хочу акцентировать внимание на том, что люди — это не только жители. Это наши работодатели! Губернатора, должностных лиц правительства, глав администраций муниципалитетов, депутатов всех уровней, участников общественных институтов и институтов поддержки. Прошу не забывать об этом!

Любое наше слово должно становиться делом, а дело должно приносить людям ожидаемый результат! Не ждать указаний сверху, а делать, формируя свой опыт решения наболевших вопросов».