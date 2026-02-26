  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»

И запустил обратный отсчет.

Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья»
Фото Алексея Пирязева.

Завершая Послание жителям, Дмитрий Миляев сказал, что у России есть целенаправленный план развития, который определен Президентом. И регион последует этому плану и добьется успеха.

«Наша работа — не отчетные графики. Это — новые рабочие места, чтобы у людей был достойный заработок. Это — поддержка бизнеса, чтобы экономика региона росла. Это — дороги, школы, больницы и парки, чтобы жизнь становилась комфортнее и красивее.

Важно помнить: все наши проекты нацелены на благополучие жителей.

Мы взяли курс на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья. И мы этого добьёмся».

Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья» и запустил обратный отсчет. 

Сюжет: Послание губернатора Дмитрия Миляева жителям Тульской области - 2026
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область — территорией семейного счастья»
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов: «Планы формируют туляки, и вместе мы сделаем Тульскую область — территорией семейного счастья»
сегодня, в 14:47, 0 11 0
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
сегодня, в 12:52, 21 594 -7
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году
сегодня, в 12:47, 6 713 -2
До конца года архитекторы представят концепции продолжения тульской набережной
Жизнь Тулы и области
До конца года архитекторы представят концепции продолжения тульской набережной
сегодня, в 12:43, 2 515 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:01 −12
Другие статьи по темам
Событие
Послание территория семейного счастья
Место
Тула
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 февраля: мокрый снег и до нуля
сегодня, в 07:00, 86 1194 5
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
Жизнь Тулы и области
Где смотреть Послание губернатора Тульской области Дмитрия Миляева 26 февраля?
сегодня, в 09:41, 56 1169 -16
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
Жизнь Тулы и области
У туляков смогут отбирать заброшенные земельные участки
сегодня, в 11:14, 50 952 0
Губернатор Дмитрий Миляев обратится с Посланием к жителям Тульской области
Жизнь Тулы и области
Губернатор Дмитрий Миляев обратится с Посланием к жителям Тульской области
сегодня, в 09:00, 32 1146 -16

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Провалился под лед, но выжил: в Алексинском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака
Провалился под лед, но выжил: в Алексинском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»
Дмитрий Миляев: «Туляки — это наши работодатели!»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.