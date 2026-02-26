Фото Алексея Пирязева.

Завершая Послание жителям, Дмитрий Миляев сказал, что у России есть целенаправленный план развития, который определен Президентом. И регион последует этому плану и добьется успеха.

«Наша работа — не отчетные графики. Это — новые рабочие места, чтобы у людей был достойный заработок. Это — поддержка бизнеса, чтобы экономика региона росла. Это — дороги, школы, больницы и парки, чтобы жизнь становилась комфортнее и красивее.

Важно помнить: все наши проекты нацелены на благополучие жителей.

Мы взяли курс на то, чтобы сделать Тульскую область территорией семейного счастья. И мы этого добьёмся».

Дмитрий Миляев объявил о старте проекта «Тульская область — территория семейного счастья» и запустил обратный отсчет.