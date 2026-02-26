Дмитрий Миляев рассказал, какие дороги отремонтируют в Тульской области в 2026 году

Сегодня, 26 февраля, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обращается с Посланием к землякам. В ходе послания губернатор рассказал, какие дороги в регионе отремонтируют в 2026 году:

«За последние годы мы почти вдвое увеличили количество отремонтированных дорог. Ежегодно — это порядка пятисот километров.

В этом году поручаю правительству отремонтировать более семисот км дорог.

В планах — строительство третьего участка Восточного обхода Тулы, реконструкция трассы Тула — Новомосковск и Калужского шоссе.

Большое внимание уделяем мостовым сооружениям. В 2025 году завершены работы по строительству путепровода через железнодорожные пути в Узловой. Это долгожданный и важный инфраструктурный проект для города.

Также в прошлом году реконструировано и отремонтировано 5 мостов на региональных дорогах, до конца следующего года сделаем еще 10 таких объектов.

На местных дорогах завершим в 2026 году реконструкцию Орловского путепровода, а также приступим к реконструкции Привокзального моста в Туле и мостов в г. Алексине и д. Борятино Воловского района.

Кроме того, задача правительства и администрации Тулы завершить до 1 ноября 2026 года комплексный ремонт ул. Коминтерна и Красноармейского проспекта».