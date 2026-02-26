Провалился под лед, но выжил: в Алексинском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака

26 февраля 59-летний мужчина вышел на лед реки Вашаны под Алексином, чтобы порыбачить. Рыбацкий азарт оказался сильнее явных признаков опасности: лед на реке скрывался под толстым слоем снега, из-за которого невозможно было оценить его прочность, а из-за течения и оттепели кое-где уже появились проталины.
В итоге мужчина провалился под лед. Но ему повезло: пожарные из 74-й части и спасатели МЧС России, которые были неподалеку, спасли рыбака и донесли его до кареты скорой помощи.
Мужчину доставили в больницу с переохлаждением.
МЧС напоминает правила безопасности выхода на лед:
- крепкий лед для выхода на него 1 человека имеет толщину не менее 7-10 сантиметров, ровную и гладкую поверхность, без трещин, он прозрачный или голубовато-зеленого оттенка;
- на водоёмах с сильным течением, у берегов, на изгибах, около вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива теплых вод лёд тонкий и небезопасный;
- чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами, где сложно рассмотреть проталины, его структуру и толщину.