Провалился под лед, но выжил: в Алексинском районе спасатели вытащили из полыньи рыбака

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

26 февраля 59-летний мужчина вышел на лед реки Вашаны под Алексином, чтобы порыбачить. Рыбацкий азарт оказался сильнее явных признаков опасности: лед на реке скрывался под толстым слоем снега, из-за которого невозможно было оценить его прочность, а из-за течения и оттепели кое-где уже появились проталины.







В итоге мужчина провалился под лед. Но ему повезло: пожарные из 74-й части и спасатели МЧС России, которые были неподалеку, спасли рыбака и донесли его до кареты скорой помощи.







Мужчину доставили в больницу с переохлаждением.





МЧС напоминает правила безопасности выхода на лед: