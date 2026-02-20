В кафе «Суши Даром» туляков кормили мясом сомнительного происхождения

После проверки Роспотребнадзора 124 кг продуктов были отправлены в утиль.

Фото: Яндекс.Карты

Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора вместе с представителями прокуратуры продолжают проверки заведений общепита. В этот раз в поле зрения надзорных органов попали два кафе под названием «Суши Даром», расположенные на ул. Н. Руднева и ул. Каминского.

При проверках обнаружились грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к содержанию помещений, оборудования, кухонного инвентаря и посуды. Условия хранения и технологии изготовления пищевой продукции не соблюдались.

На складах хранились овощи и мясо без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. По итогам проверок 124 кг продукции было снято с реализации. У сотрудников кафе не было данных о прохождении медосмотра и гигиенического обучения.

Всё это создаёт прямую угрозу здоровью потребителей. Работа заведений приостановлена, материалы о временном запрете деятельности направлены в Центральный районный суд Тулы.