Любовь по-тульски: 7 идей для идеального свидания

День всех влюблённых — это не про плюшевых мишек и одинаковые сторис с подписью: «Люблю». Это день, когда хочется сделать что-то по-настоящему ваше: чуть безумное, немного трогательное или просто очень красивое. Myslo собрал места, где можно устроить свидание с вау-эффектом: от гончарного круга до полёта над городом.

Арт-свидание для двоих

Если хочется не просто поужинать, а создать что-то совместное — отправляйтесь в гончарную студию. Это тот самый формат свидания, где вы не зависаете в телефонах, а по-настоящему взаимодействуете друг с другом: смеётесь, пачкаете руки глиной и пытаетесь сделать «ровную чашку», которая в итоге становится самой любимой. За два часа вы создадите собственные изделия, которые потом пройдут обжиг и будут покрыты пищевой глазурью. И да — у вас останется не только воспоминание, но и реальная керамика, сделанная вместе.

Продолжительность: 2 часа.

Стоимость: 6000 рублей за двоих.

Идеально для тех, кто хочет тёплого, душевного и немного творческого вайба.

LOVE ФЕСТИВАЛЬ в «Октаве», 18+

А если вы из тех, кто выражает чувства через танцы, вам на вечеринку.

LOVE ФЕСТИВАЛЬ в «Октаве» — это ночь, когда всё вокруг напоминает о любви: свет, музыка, атмосфера. Формат — с 22.00 до 4.00, так что можно начать с ужина, а закончить танцами до утра.

Время: 22.00–4.00.

Локация: «Октава».

Адрес: Центральный переулок, 18.

Экстрим не за горами: свидание в небе

Это вариант для пар, которые не сидят на месте и считают, что романтика — это ещё и драйв. Если вы хотите, чтобы 14 февраля запомнилось навсегда — поднимитесь над городом. Полёт на самолёте, вертолёте или даже воздушном шаре — звучит как сцена из фильма, но всё это можно устроить в Туле. Есть и вариант свидания на крыше — с видом на огни города и ощущением, что весь мир где-то внизу. Это уже не просто свидание, а серьёзная заявка на «мы будем вспоминать это через десять лет».

Полет для двоих: 43 000 рублей за 3 часа.

Свидание в виртуальном мире

Для тех, кто устал от банальных сценариев, — VR-свидание в пространстве «Внереальность». Здесь вы вместе проходите квест в виртуальной реальности: слышите и видите друг друга, можете держаться за руки, но всё приключение происходит в другом мире. Выбор сценариев большой: от динамичных боевиков до сказочных историй. Это отличный формат, если вы уже «перепробовали всё» и хотите чего-то необычного. Совместный адреналин и немного фантастики — идеальный микс.

Адрес: ул. Болдина, 141/24.

Стоимость: 3000 рублей за игру.

Тишина, свечи и спокойная атмосфера

Если вам хочется камерности и уединения — выбирайте формат «город off». «Вудрум Глэмпинг» — это романтический ужин в домике в лесу, где нет шума машин и спешки. Тёплый свет свечей, мягкие пледы, ужин, приготовленный специально для вас. А ещё — банный чан под открытым небом. Представьте: морозный воздух, горячая вода и только вы вдвоём. Вечер, когда можно замедлиться, отключиться от всего и услышать друг друга.

Адрес: Тульская область, с. Частое, ул. Райский уголок, 9.

Стоимость: от 10 000 рублей.

Иногда лучший сценарий — это просто расслабиться. В Tara Total Club можно устроить спа-свидание: 60 минут массажа под спокойную музыку, а затем — чай и неспешные разговоры. Подойдёт тем, кто живёт в бешеном ритме и хочет провести 14 февраля без суеты.

Адрес: ул. Белкина, 6-б.

Стоимость: 5000 рублей за 60 минут.

Классика, которая всегда работает

Для любителей отельной романтики — готовый сценарий в SK Royal Hotel Tula. Это вариант «всё включено»: номер, шампанское и фрукты, завтрак в номер или ресторан.

В предложение входит:

проживание в номере;

завтрак в номер или ресторан;

тайская спа-процедура «Расслабление для двоих» (60 минут);

доступ в фитнес-центр и термальную зону.

Адрес: ул. Советская, 29.

Стоимость: от 12 700 рублей за сутки.

Идеальный вариант, если хочется красиво, спокойно и без лишней организации.

Какое свидание выбрать?

Вариантов много: можно лепить чашки, летать над крышами, танцевать до утра или греться в чане под звёздами. Формат выбирайте по характеру вашей пары. Главное — чтобы это было по-настоящему.