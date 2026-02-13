  1. Моя Слобода
В Тульской области усилят контроль за нелегальными перевозчиками

Чаще всего они ездят без лицензий и не регистрируют бизнес.

В Тульской области усилят контроль за нелегальными перевозчиками
Фото Артема Жильцова.

Накануне, 12 февраля, в минтрансе Тульской области прошло заседание межведомственной рабочей группы, посвященное борьбе с нелегальными перевозчиками.

В 2025 году сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 15 таких фактов. Чаще всего нарушители ездят без лицензий и не регистрируют бизнес. Предпринимателям направили 10 предостережений.

«Также обсудили ситуацию с нелегальными перевозками на социально значимом маршруте № 286. В январе 2026 года совместный рейд выявил нарушения в работе ООО „Такси 71“. В отношении руководителя компании составлен административный материал», — отметили в ведомстве. 

В регионе планируют усилить контроль за перевозчиками, увеличив количество рейдов и информационной работы. 

сегодня, в 14:09 0
