В Тульской области усилят контроль за нелегальными перевозчиками

Чаще всего они ездят без лицензий и не регистрируют бизнес.

Фото Артема Жильцова.

Накануне, 12 февраля, в минтрансе Тульской области прошло заседание межведомственной рабочей группы, посвященное борьбе с нелегальными перевозчиками.

В 2025 году сотрудники Госавтоинспекции обнаружили 15 таких фактов. Чаще всего нарушители ездят без лицензий и не регистрируют бизнес. Предпринимателям направили 10 предостережений.

«Также обсудили ситуацию с нелегальными перевозками на социально значимом маршруте № 286. В январе 2026 года совместный рейд выявил нарушения в работе ООО „Такси 71“. В отношении руководителя компании составлен административный материал», — отметили в ведомстве.

В регионе планируют усилить контроль за перевозчиками, увеличив количество рейдов и информационной работы.