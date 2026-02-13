  1. Моя Слобода
На улицах Тулы ведутся работы по устранению подтоплений

Коммунальщики работают в усиленном режиме.

Фото администрации Тулы.

По поручению главы администрации Ильи Беспалова, городские коммунальные службы перешли в режим повышенной готовности.

Шесть специализированных бригад, оснащенных мощными водооткачивающими помпами, каналопромывочной техникой и тракторами, круглосуточно борются с последствиями таяния снега. В зоне особого внимания — десятки улиц областного центра, включая Орловское шоссе, улицы Халтурина, Степанова, Ложевую, Металлургов, Столетова, а также Оружейный переулок, улицы Октябрьскую, Дмитрия Ульянова, Красноармейский проспект и улицу Рязанскую. 

«Параллельно с откачкой воды специалисты проводят очистку водоотводных каналов и дождеприемных решеток от накопившегося за зиму талого снега, мусора и наледи»— отметили в городской администрации.

Это позволит обеспечить беспрепятственный сток воды и предотвратить повторное возникновение подтоплений.

 

сегодня, в 14:44
