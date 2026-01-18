Разогреться и не задерживаться: что нужно знать тулякам, планирующим окунуться в прорубь

Если вы планируете окунуться в Крещенскую прорубь, следует соблюдать ряд несложных правил:
- перед тем, как отправляться к месту погружения, убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний,
- убедитесь, что ваше артериальное давление в норме,
- перед входом в прорубь разогрейте кожу растиранием,
- перед погружением категорически запрещено употреблять спиртное,
- не ныряйте в прорубь вперед головой – это может привезти к резкому спазму сосудов головного мозга и потере сознания,
- не задерживайтесь в воде дольше 1 минуты, чтобы не переохладиться,
- выходя из купели, держитесь за поручни, не пренебрегайте помощью окружающих,
- сразу после купания насухо вытирайтесь полотенцем и надевайте теплую одежду,
- не оставайтесь на улице – зайдите в тёплое помещение, выпейте горячий чай.
Крещенские купания разрешены только в специально оборудованных местах. Их перечень можно найти здесь.