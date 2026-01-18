  1. Моя Слобода
Разогреться и не задерживаться: что нужно знать тулякам, планирующим окунуться в прорубь

Специалисты Роспотребнадзора дали советы в преддверии Крещенских купаний.

Разогреться и не задерживаться: что нужно знать тулякам, планирующим окунуться в прорубь
Фото из архива Myslo.

Если вы планируете окунуться в Крещенскую прорубь, следует соблюдать ряд несложных правил:

  • перед тем, как отправляться к месту погружения, убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний,
  • убедитесь, что ваше артериальное давление в норме,
  • перед входом в прорубь разогрейте кожу растиранием,
  • перед погружением категорически запрещено употреблять спиртное,
  • не ныряйте в прорубь вперед головой – это может привезти к резкому спазму сосудов головного мозга и потере сознания,
  • не задерживайтесь в воде дольше 1 минуты, чтобы не переохладиться,
  • выходя из купели, держитесь за поручни, не пренебрегайте помощью окружающих,
  • сразу после купания насухо вытирайтесь полотенцем и надевайте теплую одежду,
  • не оставайтесь на улице – зайдите в тёплое помещение, выпейте горячий чай.

Крещенские купания разрешены только в специально оборудованных местах. Их перечень можно найти здесь.

Фотограф:
вчера, в 12:35 +1
