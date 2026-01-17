Божье провидение: в Епифани восстанавливают храм после удара беспилотника

Со Свято-Никольского храма сняли купол для реставрационных работ.

Фото Ирины Игнатьевой.

17 января в Епифани приступили к ключевым этапам восстановления Свято-Никольского храма. Здание было построено в XIX веке. В мае прошлого года храм пострадал при атаке БПЛА — сгорел купол, разбились стекла и повредился фасад.

Епифанский храм принял удар на себя — беспилотник врезался в купол, а жители поселка оказались спасены. Это не единственное чудо — крест, венчающий храм, несмотря на мощный удар, остался невредимым.

— Я считаю, что это настоящее чудо, что крест уцелел при таком сильном ударе — даже в соседних домах выбило стекла, — отметил настоятель Никольского собора отец Александр.

Реставрировать храм начали еще в декабре, а сегодня с 50-метровой высоты сняли главку храма: крест, подкрестное яблоко и каркас купола.



Видео процесса снятия купола:

Символично, что демонтаж совершили накануне светлого православного праздника — Крещения Господня.

Теперь снятый купол и крест исследуют эксперты, чтобы определить степень повреждения и ход дальнейших работ.

Храм реставрируют за счет внебюджетных источников, в том числе за счет пожертвований неравнодушных граждан. Тульская Епархия продолжает сбор средств.

Заместитель председателя Правительства - министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова:

— Никольский собор — один из ключевых архитектурных и духовных символов района, значимый для каждого его жителя. Наша главная задача — бережно восстановить храм, сохранив его историческую и культурную ценность.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит свой вклад в восстановление собора и продолжает поддерживать эти важные работы. Совместными усилиями мы сможем вернуть этому памятнику его былое великолепие.

Восстанавливать храм будет тульская компания «Стройреставрация», инспекция по охране объектов культурного наследия уже выдала ей разрешение на проведение работ.

Проект реставрации ефремовского собора подготовили на безвозмездной основе «Центром по охране и использованию памятников истории и культуры».

Глава администрации Кимовского районан Евгений Суханов:

— Свято-Никольский собор — это духовный центр не только Епифании, но и всего Кимовского района. Благодаря помощи губернатора Тульской области Дмитрия Миляева был найден благотворитель, который помогает ремонтировать храм. Жители невероятно рады, что удалось привлечь внимание к судьбе собора. Его восстановление — значимое событие для всего региона.

Александр родился и живет в Епифани всю жизнь:

— Епифанцы и звонили, и писали губернатору с просьбой начать реставрацию храма. Для нас очень важно, что ключевые работы по восстановлению храма, наконец, начались, — отметил мужчина.

После реставрации храм будет привлекать в Епифань еще больше туристов.