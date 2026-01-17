  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Божье провидение: в Епифани восстанавливают храм после удара беспилотника - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Божье провидение: в Епифани восстанавливают храм после удара беспилотника

Со Свято-Никольского храма сняли купол для реставрационных работ.

Божье провидение: в Епифани восстанавливают храм после удара беспилотника
Фото Ирины Игнатьевой.

17 января в Епифани приступили к ключевым этапам восстановления Свято-Никольского храма. Здание было построено в XIX веке. В мае прошлого года храм пострадал при атаке БПЛА — сгорел купол, разбились стекла и повредился фасад. 

photo_2026-01-17_20-48-27.jpg

Епифанский храм принял удар на себя — беспилотник врезался в купол, а жители поселка оказались спасены. Это не единственное чудо — крест, венчающий храм, несмотря на мощный удар, остался невредимым.

photo_2026-01-17_20-52-26.jpg

— Я считаю, что это настоящее чудо, что крест уцелел при таком сильном ударе — даже в соседних домах выбило стекла, — отметил настоятель Никольского собора отец Александр.

Реставрировать храм начали еще в декабре, а сегодня с 50-метровой высоты сняли главку храма: крест, подкрестное яблоко и каркас купола.

Видео процесса снятия купола:

Символично, что демонтаж совершили накануне светлого православного праздника — Крещения Господня.

photo_2026-01-17_20-50-00.jpg

Теперь снятый купол и крест исследуют эксперты, чтобы определить степень  повреждения и ход дальнейших работ.

photo_2026-01-17_20-51-04.jpg

Храм реставрируют за счет внебюджетных источников, в том числе за счет пожертвований неравнодушных граждан. Тульская Епархия продолжает сбор средств.

грем.jpg

Заместитель председателя Правительства - министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова:

— Никольский собор — один из ключевых архитектурных и духовных символов района, значимый для каждого его жителя. Наша главная задача — бережно восстановить храм, сохранив его историческую и культурную ценность.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто вносит свой вклад в восстановление собора и продолжает поддерживать эти важные работы. Совместными усилиями мы сможем вернуть этому памятнику его былое великолепие.

photo_2026-01-17_20-50-50.jpg

Восстанавливать храм будет тульская компания «Стройреставрация», инспекция по охране объектов культурного наследия уже выдала ей разрешение на проведение работ.

Проект реставрации ефремовского собора подготовили на безвозмездной основе «Центром по охране и использованию памятников истории и культуры».

photo_2026-01-17_20-49-06.jpg

Глава администрации Кимовского районан Евгений Суханов:

— Свято-Никольский собор — это духовный центр не только Епифании, но и всего Кимовского района. Благодаря помощи губернатора Тульской области Дмитрия Миляева был найден благотворитель, который помогает ремонтировать храм. Жители невероятно рады, что удалось привлечь внимание к судьбе собора. Его восстановление — значимое событие для всего региона.

photo_2026-01-17_20-49-21.jpg

Александр родился и живет в Епифани всю жизнь:

— Епифанцы и звонили, и писали губернатору с просьбой начать реставрацию храма. Для нас очень важно, что ключевые работы по восстановлению храма, наконец, начались, — отметил мужчина.

После реставрации храм будет привлекать в Епифань еще больше туристов.

photo_2026-01-17_20-51-19.jpg

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
вчера, в 11:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
в Епифани восстанавливают храм после удара беспилотника
Место
Епифань Тульская область
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1045 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3101 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1720 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1042 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Разогреться и не задерживаться: что нужно знать тулякам, планирующим окунуться в прорубь
Разогреться и не задерживаться: что нужно знать тулякам, планирующим окунуться в прорубь
В Туле ищут очевидцев столкновения белого кроссовера и желтого такси
В Туле ищут очевидцев столкновения белого кроссовера и желтого такси

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.