В Тульской области определили места для крещенских купаний: список адресов

Всего — 36 площадок.

Фото Алексея Пирязева.

ГУ МЧС России по Тульской области утвердило перечень официальных мест крещенских купаний. Всего их 36, из них 7 — на открытой воде.

Безопасность обеспечат усиленные наряды спасателей МЧС, медработники, полиция и волонтеры.

Список адресов: 

  • Тула, Горелки, ул. Мирная, 17-б, Богородице-Рождественский женский монастырь, купель;
  • Тула, Белоусовский парк, средний пруд, прорубь;
  • Тула, ул. Лизы Чайкиной, 1, Свято-Богородицкий Щегловский мужской монастырь, купель;
  • Тула, Барыбинка, храм Святого апостола Андрея Первозванного, купель;
  • Алексин, с. Колюпаново, источник Святой Евфросинии, купель;
  • Алексин, Егнышевка, святой источник Пантелеймона Целителя, купель; 
  • Арсеньевский район, Даргомыжка, купель;
  • Белевский район, Жабынь, святой источник, купель;
  • Богородицкий район, Папоротка, купель святого источника;
  • Венёвский район, Свиридово, святой источник «12 ключей», купель;
  • Воловский район, Осиново, купель на водном источнике;
  • Донской, Руднев, зона отдыха «Голубая вода», прорубь, 
  • Дубенский район, Новое Павшино, святой источник, купель;
  • Дубенский район, Сидоровка, купель;
  • Ефремов, р. Красивая Меча, огороженная купальня на открытой воде сход в воду с берега;
  • Ефремов, Тюртень, святой источник, купель;
  • Заокский район, Бехово, купель;
  • Заокский район, Велегож, купель;
  • Заокский район, пос. Маяк, купель;
  • Кимовский район, МО Епифанское, с. Себино, купель;
  • Киреевский район, Орловка, купель;
  • Куркинский район, Грибоедово, купель святого источника;
  • Новомосковск, Урванский водоем, прорубь;
  • Новомосковск, Осаново, святой источник, купель;
  • Одоевский район, Зиброво, купель;
  • Суворовский район, Березово, Свято-Никитинский храм, купель;
  • Суворовский район, Доброе, купель;
  • Тепло-Огарёвский район, Нарышкино, святой источник, купель;
  • Узловский район, Бутырки, святой источник закрытого типа, купель;
  • Узловая, Трестовский пруд, прорубь;
  • Щекинский район, д. Косое, купель;
  • Советск, р. Упа, прорубь;
  • Щекинский район, пос. Первомайский, пруд, прорубь;
  • Крапивна, ул. Набережная, купель;
  • Чернский район, р.п. Чернь, р. Чернь, парк КиО имени Г.Г. Монина, ул. Луговая, прорубь;
  • Ясногорский район, Башино, святой источник, купель.

15 января, в 15:42 0
