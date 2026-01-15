В Тульской области определили места для крещенских купаний: список адресов

ГУ МЧС России по Тульской области утвердило перечень официальных мест крещенских купаний. Всего их 36, из них 7 — на открытой воде.
Безопасность обеспечат усиленные наряды спасателей МЧС, медработники, полиция и волонтеры.
Список адресов:
- Тула, Горелки, ул. Мирная, 17-б, Богородице-Рождественский женский монастырь, купель;
- Тула, Белоусовский парк, средний пруд, прорубь;
- Тула, ул. Лизы Чайкиной, 1, Свято-Богородицкий Щегловский мужской монастырь, купель;
- Тула, Барыбинка, храм Святого апостола Андрея Первозванного, купель;
- Алексин, с. Колюпаново, источник Святой Евфросинии, купель;
- Алексин, Егнышевка, святой источник Пантелеймона Целителя, купель;
- Арсеньевский район, Даргомыжка, купель;
- Белевский район, Жабынь, святой источник, купель;
- Богородицкий район, Папоротка, купель святого источника;
- Венёвский район, Свиридово, святой источник «12 ключей», купель;
- Воловский район, Осиново, купель на водном источнике;
- Донской, Руднев, зона отдыха «Голубая вода», прорубь,
- Дубенский район, Новое Павшино, святой источник, купель;
- Дубенский район, Сидоровка, купель;
- Ефремов, р. Красивая Меча, огороженная купальня на открытой воде сход в воду с берега;
- Ефремов, Тюртень, святой источник, купель;
- Заокский район, Бехово, купель;
- Заокский район, Велегож, купель;
- Заокский район, пос. Маяк, купель;
- Кимовский район, МО Епифанское, с. Себино, купель;
- Киреевский район, Орловка, купель;
- Куркинский район, Грибоедово, купель святого источника;
- Новомосковск, Урванский водоем, прорубь;
- Новомосковск, Осаново, святой источник, купель;
- Одоевский район, Зиброво, купель;
- Суворовский район, Березово, Свято-Никитинский храм, купель;
- Суворовский район, Доброе, купель;
- Тепло-Огарёвский район, Нарышкино, святой источник, купель;
- Узловский район, Бутырки, святой источник закрытого типа, купель;
- Узловая, Трестовский пруд, прорубь;
- Щекинский район, д. Косое, купель;
- Советск, р. Упа, прорубь;
- Щекинский район, пос. Первомайский, пруд, прорубь;
- Крапивна, ул. Набережная, купель;
- Чернский район, р.п. Чернь, р. Чернь, парк КиО имени Г.Г. Монина, ул. Луговая, прорубь;
- Ясногорский район, Башино, святой источник, купель.