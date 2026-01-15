В Тульской области определили места для крещенских купаний: список адресов

Фото Алексея Пирязева.

ГУ МЧС России по Тульской области утвердило перечень официальных мест крещенских купаний. Всего их 36, из них 7 — на открытой воде.

Безопасность обеспечат усиленные наряды спасателей МЧС, медработники, полиция и волонтеры.

Список адресов: