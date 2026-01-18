  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В Туле проходит турнир по самбо «Мой первый старт» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле проходит турнир по самбо «Мой первый старт»

На ковёр «Тула-Арены» вышли более 100 юных спортсменов.

В Туле проходит турнир по самбо «Мой первый старт»
Фото: телеграм-канал Дмитрия Миляева

В многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» в юбилейный, десятый, раз проходит турнир по самбо Тульской областной организации «Динамо» под названием «Мой первый старт».

Побороться за призовые места приехали более 100 юных спортсменов от 7 до 10 лет. Для многих из ребят эти соревнования первыми. Турнир превратился в настоящий праздник спорта и мужества для самых маленьких борцов. Юные самбисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

2.jpg

– Самбо – один из самых популярных видов спорта в Тульской области, – отметил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев. – Ежегодно количество занимающихся в секциях борьбы растёт, а наши спортсмены показывают высокие результаты на всероссийских и международных турнирах.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 13:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
спорт самбо турнир по самбо
Место
Тула МСЦ Тула-Арена
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1044 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3100 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1718 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1041 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В пос. Шварцевский прорвало водопровод
В пос. Шварцевский прорвало водопровод
Разогреться и не задерживаться: что нужно знать тулякам, планирующим окунуться в прорубь
Разогреться и не задерживаться: что нужно знать тулякам, планирующим окунуться в прорубь

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.