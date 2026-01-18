В Туле проходит турнир по самбо «Мой первый старт»

Фото: телеграм-канал Дмитрия Миляева

В многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» в юбилейный, десятый, раз проходит турнир по самбо Тульской областной организации «Динамо» под названием «Мой первый старт».

Побороться за призовые места приехали более 100 юных спортсменов от 7 до 10 лет. Для многих из ребят эти соревнования первыми. Турнир превратился в настоящий праздник спорта и мужества для самых маленьких борцов. Юные самбисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и волю к победе.

– Самбо – один из самых популярных видов спорта в Тульской области, – отметил в своём телеграм-канале глава региона Дмитрий Миляев. – Ежегодно количество занимающихся в секциях борьбы растёт, а наши спортсмены показывают высокие результаты на всероссийских и международных турнирах.