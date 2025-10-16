В Суворове вор заплатил штраф, опасаясь более жесткого наказания

Фото УФССП по Тульской области.

Пристав направил в суд представление о замене наказания.

В отделении судебных приставов Суворовского и Белевского районов на исполнении находились исполнительные производства о взыскании с 23-летнего местного жителя уголовных штрафов, назначенных в качестве наказания за кражу и грабеж на сумму 50 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Зная о своих обязательствах, осужденный не принимал мер по оплате штрафа.

В итоге пристав направил в суд представление о замене наказания другим видом.

«Понимая, что неисполнение обязательств может привести к назначению более строгого вида наказания, вплоть до ограничения свободы, должник оплатил уголовные штрафы в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ведомства.