Тулякам предлагают нарисовать «Усадьбу Тульского самовара»: на кону 2,5 млн рублей

Фото министерства массовых коммуникаций Тульской области

Стартовал конкурс на разработку проекта туристического кластера «Усадьба Тульского самовара», призовой фонд которого составляет 2,5 млн рублей. Проект направлен на сохранение культурного наследия, развитие уникального производства самоваров и создание привлекательного туристического объекта.

Кластер «Усадьба Тульского самовара» планируется разместить по направлению автодороги «Золотое кольцо», пролегающей по одноименному туристическому маршруту. Конкурс предусматривает создание историко-туристического центра с музейным комплексом, который объединит коллекцию предприятия более чем из 500 экспонатов, технопарк с действующими станками начала ХХ века, ремесленную улицу с площадкой для малого и среднего бизнеса, а также места для прогулок и отдыха.

Участникам конкурса предлагается разработать детальную визуализацию эскизного проекта кластера с вариантами стилистических и планировочных решений.

Заявки на участие принимаются до 17 ноября здесь.

По словам замминистра культуры и туризма Тульской области Елены Мартыновой, «Штамп» производит самовары уже более 130 лет и является одним из брендов региона:

— Уникальные туристические проекты делают регион привлекательнее. Инициатива одного из крупнейших тульских машиностроительных предприятий станет не только примером консолидации усилий по укреплению образа гостеприимной Тулы, но и новым форматом туристического кластера.