  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам предлагают нарисовать «Усадьбу Тульского самовара»: на кону 2,5 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам предлагают нарисовать «Усадьбу Тульского самовара»: на кону 2,5 млн рублей
Фото министерства массовых коммуникаций Тульской области

Тулякам предлагают нарисовать «Усадьбу Тульского самовара»: на кону 2,5 млн рублей

Творческий конкурс проводит машиностроительный завод «Штамп» им. Б. Л. Ванникова.

Стартовал конкурс на разработку проекта туристического кластера «Усадьба Тульского самовара», призовой фонд которого составляет 2,5 млн рублей. Проект направлен на сохранение культурного наследия, развитие уникального производства самоваров и создание привлекательного туристического объекта.

Кластер «Усадьба Тульского самовара» планируется разместить по направлению автодороги «Золотое кольцо», пролегающей по одноименному туристическому маршруту. Конкурс предусматривает создание историко-туристического центра с музейным комплексом, который объединит коллекцию предприятия более чем из 500 экспонатов, технопарк с действующими станками начала ХХ века, ремесленную улицу с площадкой для малого и среднего бизнеса, а также места для прогулок и отдыха.

Участникам конкурса предлагается разработать детальную визуализацию эскизного проекта кластера с вариантами стилистических и планировочных решений.

Заявки на участие принимаются до 17 ноября здесь.

По словам замминистра культуры и туризма Тульской области Елены Мартыновой, «Штамп» производит самовары уже более 130 лет и является одним из брендов региона:

— Уникальные туристические проекты делают регион привлекательнее. Инициатива одного из крупнейших тульских машиностроительных предприятий станет не только примером консолидации усилий по укреплению образа гостеприимной Тулы, но и новым форматом туристического кластера.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:00 −1
Другие статьи по темам
Событие
конкурсразвитие туризмазавод ШтампУсадьба тульского самовара
Место
ТулаТульская область
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 октября: небольшие осадки и до +7 градусов
сегодня, в 07:00, 113 1046 5
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
Жизнь Тулы и области
Роспотребнадзор предупреждает туляков о сомнительной сахалинской икре
сегодня, в 10:13, 20 774 3
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
Жизнь Тулы и области
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
сегодня, в 08:00, 15 529 2
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
Жизнь Тулы и области
«Конкурировать с Москвой невозможно»: Дмитрий Миляев о борьбе за тульские кадры
вчера, в 15:21, 72 2285 -5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Суворове вор заплатил штраф, опасаясь более жесткого наказания
В Суворове вор заплатил штраф, опасаясь более жесткого наказания
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
Тульские спасатели учатся пилотировать, программировать и чинить беспилотники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.