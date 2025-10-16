  1. Моя Слобода
В Донском белоруса осудили за попытку дачи взятки полицейскому
Фото прокуратуры Тульской области.

Злоумышленника задержали в момент передачи денег.

Гособвинитель прокуратуры Донского поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Республики Беларусь.

Иностранец пытался передать взятку в размере 11 тысяч рублей заместителю начальника полиции, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за употребление наркотиков без рецепта врача и последующей депортации из России.

Нарушителя задержали непосредственно в момент передачи денег. 

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Денежные средства конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

сегодня, в 09:52 +1
