В Донском белоруса осудили за попытку дачи взятки полицейскому

Фото прокуратуры Тульской области.

Гособвинитель прокуратуры Донского поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Республики Беларусь.

Иностранец пытался передать взятку в размере 11 тысяч рублей заместителю начальника полиции, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за употребление наркотиков без рецепта врача и последующей депортации из России.

Нарушителя задержали непосредственно в момент передачи денег.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Денежные средства конфискованы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.