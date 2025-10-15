Плюс 185 рублей: сколько туляки заплатят за капремонт

Фото: Алексей Пирязев

15 октября на брифинге в правительстве Тульской области министр ЖКХ Тульской области объяснил, почему взносы на капремонт вырастут.

Согласно проекту постановления об установлении суммы вносов на капитальный ремонт в МКД, прирост составит порядка 3 рублей на каждый квадратный метр общей площади.

Тариф варьируется в зависимости от этажности:

1 — 2 этажа: с 12,22 до 15,89 рубля за кв. м;

3 — 5 этажей: с 12,29 до 15,98 рубля за кв. м;

6 и более этажей: 12,42 до 16,15 рубля за кв. м;

объекты культурного наследия: с 12,09 до 15,72 рубля за кв. м.

В ходе брифинга министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал, что в следующем году начнется реализация нового трехлетнего периода программы капремонта.

— Мы проанализировали стоимость основных строительных материалов, динамику заработной платы и другие затраты на производство работ. По итогам анализа установлено, что по ряду позиций стоимость выросла в полтора-два раза. Данная динамика учитывается при разработке проектно-сметной документации. Напомню, что законодательством определена необходимость обеспечения финансовой устойчивости региональной программы капремонта. Для этого предусмотрена возможность ежегодного пересмотра минимального размера взноса, — сказал Олег Дючков.

По его словам, в среднем рост суммы взноса на капремонт увеличится на 185 рублей. Но все индивидуально и зависит от площади квартиры и этажности дома.

Также министр подчеркнул, что в России средний тариф на капремонт составляет почти 15 рублей и многие регионы приняли решение о повышении взносов.

В Тульской области предусмотрены меры социальной поддержки для населения по оплате коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД в виде ежемесячной денежной компенсации. Право на компенсацию имеют семь льготных категорий жителей, в том числе участники СВО.

Планы на 2026–2028 годы

Олег Дючков добавил, что в 2026–2028 годы ежегодно в рамках капремонта многоквартирных домов будут выполнять более 1000 видов работ.

В следующем году запланирован ремонт в 750 МКД с акцентом на обновление инженерных систем.

Также планируется заменить более 200 лифтов. Такая же цифра по обновлению лифтов обозначена в плане и на следующие два года реализации программы.

Результаты капремонта-2025

Программа капитального ремонта домов стартовала в 2014 году. В нее включен 11 031 многоквартирный дом. За 12 лет уже обновлено более 6000 МКД.

В этом году завершается реализация планового периода программы 2023–2025 гг., в который вошло 2748 домов.

Выполнялись наиболее капиталоемкие работы: ремонт кровель и систем электроснабжения.

За три года отремонтировано 1 006 крыш, 2 184 инженерных систем, 656 фасадов, заменены лифты в 77 домах.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева в этом году практически в два раза по сравнению с прошлым годом увеличено количество многоквартирных домов, где проводится капремонт, и более чем на 30% увеличен объем работ в домах на счёте регионального оператора.

Также более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами трехлетнего плана увеличено количество ремонтируемых кровель. Объем ремонта плоских кровель вырос втрое. До конца года Фонд выполнит более 1700 видов работ и услуг.

Замена лифтов

С 2018 года Тульская область начала замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации. За восемь лет по котловому счету заменено 956 лифтов в 293 домах. В 2025 году - 174 лифта.

В этом году удалось сократить срок ввода в эксплуатацию лифтов в 1,5-2 раза. От остановки до пуска у подрядчика уходило 37-69 дней, хотя по договору — 80.

По словам министра, с 2026 года в Тульской области будут менять порядка 200 лифтов ежегодно.

Олег Дючков напомнил, что на данный момент в домах, которые находятся на котловых счетах, график замены лифтов определяет Фонд капремонта.

В домах же, собирающих средства на спецсчетах, за сроком эксплуатации должны следить собственники квартир.

В случае нехватки средств жильцы могут принять решение об увеличении взносов или перейти на котловые счета.

Все отработавшие срок эксплуатации лифты должны быть заменены до 2030 года. После этой даты Ростехнадзор будет принимать решение об их остановке.