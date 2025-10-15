  1. Моя Слобода
  Житель Кимовска подстрелил собаку, а потом угрожал убийством соседу
Житель Кимовска подстрелил собаку, а потом угрожал убийством соседу

Суд огласил приговор в отношении агрессивного мужчины.

В Кимовске 60-летний Алексей М. признан виновным в угрозе убийством, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 12 июля обвиняемый, вооруженный охотничьим ружьем, выстрелил в бездомную собаку. На визг раненого животного выбежал сосед мужчины. Принялся выяснять, по какой причине тот устроил пальбу.

В ответ на это Алексей прицелился в соседа и заявил: «Не подходи, убью!» Сбежавшиеся на шум жители деревни помогли разоружить буйного гражданина и вызвали полицию.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полгода.

вчера, в 17:51 −3
Прочее
Кимовскугроза убийствомприговор судавыстрелил в собаку
