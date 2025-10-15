Туляки с ул. Луначарского: «Мы мерзнем, а УК ссылается на Конституцию!»

Фото: Яндекс.Панорамы

Больше двух недель в 18 квартирах не прогреваются батареи, а коммунальщики лишь разводят руками.

В редакцию Myslo обратилась пенсионерка Зинаида Дронова, проживающая в доме № 61 по ул. Луначарского. Она рассказала, что с начала отопительного сезона половина её подъезда почти не отапливается:

– Отопления нет как минимум в 18 квартирах — по две на каждый этаж. Фактически теплоноситель отсутствует по всему стояку. Мы уже не раз звонили в управляющую компанию, но там лишь разводят руками: мол, сделать ничего не можем.

По словам коммунальщиков, причиной проблемы может быть запорная арматура, закрытая в одной из квартир. Ситуацию осложняет и то, что в некоторых квартирах собственники не проживают, а без их согласия проверить подачу отопления невозможно.

— Получается, что мы мёрзнем неизвестно из-за кого, а управляющая компания абсолютно бессильна, — жалуются туляки. — Мол, нарушать конституционный принцип неприкосновенности жилища мы не можем, ждите, пока хозяева объявятся. Но сколько нам придётся ждать — непонятно. Так и зима пройдёт!

Жители девятиэтажки надеются, что после публикации на Myslo на их проблему обратит внимание администрация города и надзорные органы.