Глава администрации Тулы в День города спел на сцене вместе с группой ViVa
Кадр из видео.

Глава администрации Тулы в День города спел на сцене вместе с группой ViVa

Илья Беспалов выступил на площади Ленина.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в День города спел на сцене вместе с хедлайнером праздника — группой ViVa. 

— Завершили День города экспромтом, — написал Илья Ильич на своей странице ВКонтакте.

