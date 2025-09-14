Глава администрации Тулы в День города спел на сцене вместе с группой ViVa

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в День города спел на сцене вместе с хедлайнером праздника — группой ViVa.
— Завершили День города экспромтом, — написал Илья Ильич на своей странице ВКонтакте.
Илья Беспалов выступил на площади Ленина.
